Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gri kategoride aranan Zagros kod adlı Selahattin Dede ve beraberindeki terör örgütü mensuplarının Suriye’den Irak’a intikal edeceği istihbaratını alması üzerine harekete geçti.

MİT, Selahattin Dede ve beraberindeki grubun Pençe-Şimşek operasyonunu gerçekleştiren askerlerlere eylem gerçekleştirmek amacıyla 19 Mayıs'ta Suriye’den ayrıldıklarını tespit etti.

OPERASYON BAŞLATILDI

Suriye’den Irak’a intikalleri adım adım izlenen grubun yanlarında çok sayıda silah ve patlayıcı mühimmat taşıdıklarının tespit edilmesi üzerine operasyon kararı alındı.

HASSAS TAKİP SÜRDÜRÜLDÜ

Yanlarında yüklü miktarda patlayıcı mühimmat bulunması sebebiyle Selahattin Dede ve beraberindeki grubun, sivillere zarar vermemeleri için sahada hassas takip sürdürüldü.

Teröristlerin, sivil yerleşim bölgelerinden uzaklaşarak kırsal alana intikalinin ardından gerçekleştirilen operasyonla, Selahattin Dede ve beraberindeki üç örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin yanlarında taşıdığı yüklü miktarda patlayıcı infilak etti.

ÇOK SAYIDA EYLEME KATILMIŞ

On yıldan uzun süredir örgütte bulunan Selahattin Dede 2012-2015 yılları arasında Yüksekova kırsalında pek çok silahlı eyleme katılmıştı.

2015-2020 yılları arasında bölücü faaliyetlerini Irak’a taşıyan Dede, bu süre zarfında Amed Malazgirt kod Fehmi Atalay gibi üst düzey örgüt mensuplarıyla birlikte faaliyet yürüttü.

2020 yılı başında Kandil’e geçen Dede'nin 2021 yazında örgüt içinde önemli bir pozisyona getirilmesi bekleniyordu.

3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Zagros kod adlı Selahattin Dede'nin yanı sıra teröristlerden birinin Dilgeş kod adlı Mehmet Emin Alkaş, diğerinin İran uyruklu Dara Beritan kod adlı Babek Ebdilselendeci olduğu belirlendi. Dördüncü teröristin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.