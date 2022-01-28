MİT'ten nokta operasyon! Terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf, MİT'in nokta operasyonuyla Irak'ın Sincar Bab Şilo bölgesinde etkisiz hale getirildi.
28 Ocak 2022, Cuma 11:10 Son Güncelleme:
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Milli İstihbarat Teşkilatı’nca terör örgütü PKK’ya Irak’ın Sincar bölgesinde nokta operasyonu düzenlendi.
PKK/KCK kontrolündeki Sincar’ın Bab Şilo bölgesinde PKK/YBŞ sözde Özel Kuvvet Sorumlusu Azad kod adlı Sileman Şemo Yusuf’un bulunduğu araç hedef alındı. Nokta atışı ile vurulan araçta bulunan Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi.
YBŞ’nin sözde genel sorumlusu PKK mensubu Seyit kod Hasan Said Hasan da MİT’in Ağustos 2021’deki nokta operasyonu ile Sincar’da etkisiz hale getirilmişti.
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