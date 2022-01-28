Türkiye MİT'ten nokta operasyon! Terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon! Terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi

Türkiye

MİT'ten nokta operasyon! Terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf, MİT'in nokta operasyonuyla Irak'ın Sincar Bab Şilo bölgesinde etkisiz hale getirildi.

28 Ocak 2022, Cuma 11:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli İstihbarat Teşkilatı’nca terör örgütü PKK’ya Irak’ın Sincar bölgesinde nokta operasyonu düzenlendi.

PKK/KCK kontrolündeki Sincar’ın Bab Şilo bölgesinde PKK/YBŞ sözde Özel Kuvvet Sorumlusu Azad kod adlı Sileman Şemo Yusuf’un bulunduğu araç hedef alındı. Nokta atışı ile vurulan araçta bulunan Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi.



YBŞ’nin sözde genel sorumlusu PKK mensubu Seyit kod Hasan Said Hasan da MİT’in Ağustos 2021’deki nokta operasyonu ile Sincar’da etkisiz hale getirilmişti.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cavit Bey'in idamında Bülent Ecevit’in babası
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Bunlar da var
Rauf Tamer
Şirin Sever
Tabağındaki yemeğin doğaya etkisi ne?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Beyoğlu diplomasisi
Hakan Çelik
Banu Şen
Sağlık ve doğa turizminin yeni merkezi: İnegöl
Banu Şen
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bedelli askerlik yerleri açıklandı! e Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama sayfası