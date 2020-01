MIUI 11 güncellemesini hangi Xiaomi telefonlar alacak?

Xiaomi Mi Note 10, Mi 9, Mi 9T Pro gibi modeller MIUI 11 güncellemesini çoktan aldı. Xiaomi MIUI 11 güncellemesi alacak telefonların tamamı ise MIUI resmi web sitesinde listeleniyor.

Resmi MIUI web sitesinde yer alan bilgilere göre aşağıdaki modeller yeni güncellemeyi alacak:

MI 9 SE

Redmi K20 / Mi 9T

Redmi Y3

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi 7

Mi 8 Pro

Mi 8

Mi 8 Lite

MI MIX 3

MI MIX 2S

POCO F1 / POCOPHONE F1

MIUI 11 güncellemesi alan telefonlar ise şu şekilde: Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi Mix 2, Xiaomi Redmi Not 7, Xiaomi Mi CC, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Redmi K20 Pro, Xiaomi Redmi 6 Pro, Xiaomi Mi Not ,Xiaomi Redmi S2, Xiaomi Redmi Not 5A, Xiaomi Redmi 7A.