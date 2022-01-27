MIUI 13 hangi yenilikleri getiriyor?

2021 yılının dördüncü çeyreğinde 500 milyonu aşan MIUI serisinin bu yeni sürümünde, yeni nesil işletim sistemi, kenar çubuğu ve pencere öğeleri gibi opsiyonların yanı sıra daha hızlı depolama, daha yüksek arka plan işlem verimliliği, daha akıllı işleme ve daha uzun pil ömrü dahil olmak üzere çeşitli yükseltmeler yer alıyor.

Yeni güncellemede ayrıca, Liquid Storage özelliğiyle hafıza yönetimi konusunda da güncellemeler bulunuyor. Bazı Android işletim sistemlerinin okuma ve yazma hızı 36 ay sonra yüzde 50'ye kadar azalırken, MIUI 13 okuma yazma hızını yüzde 95'e varan oranlarda koruyarak cihazın kullanım ömrünü uzatıyor.

'Ultra hassas bellek yönetim özelliği' Atomized Memory ile ise, RAM verimliliği artırıldı ve cihazın performansı yükseltildi. Bu özellik, uygulamaların belleği nasıl kullandığını analiz ediyor ve tek bir uygulamanın RAM kullanım işlemlerini önemli ve önemsiz görevler olarak ayırıyor. Ardından tüm önemsiz görevleri kapatarak uygulamaların yalnızca o anda önemli olan şeyler için belleği kullanmasına olanak tanıyarak daha fazla uygulamanın performansı etkilemeden çalışabilmesini sağlıyor.

MIUI 13'te yer alan Focused Algorithms özelliği de, etkin uygulamalar üzerinden yaptığı hesaplamalarla, işlemcinin önemli görevlere odaklanmasını ve daha yüksek hıza ve daha yüksek performansa erişilmesini sağlıyor.

MIUI 13'ün bir diğer önemli özelliği olarak ise 'Smart Balance' gösteriliyor. Toplam pil ömrünü yüzde 10'a kadar uzatan bu özellik, kullanıcıların hareket halindeyken ihtiyaç duydukları gücü ve hızı elde etmelerini sağlıyor.

Yeni kişiselleştirme fonksiyonlarının da hayata geçirildiği yeni güncellemede, kullanıcılar 'yeni pencere öğreleri' sayesinde önemli bilgileri tek bir pencere öğesine sığdırabilecek ve pencere öğelerini daha önce sığmadıkları yerlere yerleştirebilecekler.

MIUI 13'teki diğer bir verimlilik aracı olan Kenar Çubuğu, mevcut uygulamadan ayrılmadan yalnızca bir kaydırma hareketiyle tüm favori uygulamalara kayan pencereler üzerinden erişmeyi sağlıyor. Böylelikle, birden fazla uygulamayı aynı anda açmanın veya aralarında hızla geçiş yapmanın daha kolay hal getirilmesi bekleniyor.

Yeni güncelleme, 2022 yılının ilk çeyreğinde (Ocak-Şubat-Mart) 18 adet Xiaomi akıllı telefon modeline gönderilecek. Kalan modeller içinse kademeli şekilde gönderim uygulanacak.

MIUI 13 güncellemesi alacak akıllı telefon modellerinin kapsamlı resmi listesi yayınlandı. Bu ilk küresel MIUI 13 duyurusu, bu ay içinde güncelleme alacak olan 18 modeli kapsıyor:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi-Mi 11i

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi Pad 5

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 Lite NE

Redmi Note 8 (2021)

Xiaomi Mi 11T Pro

Xiaomi Mi 11T

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Redmi Note 10

Redmi Note 10 JE

Ocak ayının ortasından itibaren, herkese açık beta sürümünü alacak ilk telefon grubu ise şu şekilde olacak: