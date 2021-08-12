Miyomlar kısırlığa neden olur mu?

Miyomlar, rahim veya rahim içinde veya üzerinde büyüyen iyi huylu tümörlerdir. Rahim miyomları çok yaygındır. 25 ila 44 yaş arasındaki kadınların yüzde 30'unda miyom belirtileri görülür. Bu, bir kadının doğurganlık yıllarında uterus miyomlarının yaygın olduğu anlamına gelir.

Hamilelik üzerindeki etkileri nelerdir?

Çoğu kadın, hamilelikleri sırasında miyomlardan etkilenmez. Bununla birlikte, miyomlu kadınların yüzde 10 ila 30'unun hamilelik sırasında komplikasyon geliştirdiği görülmektedir. Hamilelik sırasında miyomların en sık görülen komplikasyonu ağrıdır. En sık son iki trimesterinda olan 5 santimetreden büyük miyomlu kadınlarda görülür.

Miyomlar, hamilelik ve doğum sırasında diğer komplikasyon riskinizi de artırabilir. Büyük miyomlar, rahimde az yer kalması nedeniyle fetüsün tamamen büyümesini engelleyebilir. Plasental abrupsiyon riski oluşabilir. Bu, plasenta bir miyom tarafından bloke edildiği için rahim duvarından ayrıldığında meydana gelir. Bu hayati oksijen ve besinleri azaltır. Fibroidlerden kaynaklanan ağrı, erken doğumla sonuçlanabilecek uterus kasılmalarına yol açabilir. Sezaryen doğuma ihtiyaç artabilir. Boşluğun anormal şekli nedeniyle bebek vajinal doğum için hizalanamayabilir. Araştırmalar, miyomlu kadınlarda düşük yapma ihtimalinin iki katına çıktığını belirtiyor.

Hamileliğin miyomlar üzerindeki etkileri nelerdir?

Miyomların çoğu hamilelik sırasında boyut olarak değişmez, ancak bazıları değişir. Uterus miyomlarının üçte biri ilk üç aylık dönemde büyüyebilir. Miyom büyümesi muhtemelen östrojenden etkilenir ve östrojen seviyeleri hamilelik sırasında yükselir. Bu büyümeye yol açabilir.

Miyomların doğurganlık üzerindeki etkileri nelerdir?

Miyomları olan birçok kadın doğal olarak hamile kalabilir. Gebe kalmak için tedavi bile gerekli olmayabilir. Ancak bazı durumlarda miyomlar doğurganlığınızı etkileyebilir. Örneğin, büyüyen ve rahim boşluğuna doğru çıkıntı yapan bir tür miyom olan submukozal miyomlar, kısırlık veya gebelik kaybı riskinizi artırır.

Hamilelikte miyomlar nasıl tedavi edilir?

Hamilelik sırasında, fetüs için risk nedeniyle uterus fibroidlerinin tedavisi sınırlıdır. Anne adaylarının miyom semptomlarını yönetmelerine yardımcı olmak için yatak istirahati, sıvı alımı ve hafif ağrı kesiciler verilebilir.

Çok nadir durumlarda, kadınlara gebeliklerinin ikinci yarısında miyomektomi yapılabilir. Bu prosedür, rahmi sağlam bırakırken miyomları rahmin dışından veya rahim duvarının içinden çıkarır. Rahim boşluğunda büyüyen miyomlar, fetusa yönelik olası riskler nedeniyle genellikle yerinde bırakılır.

Doğurganlığı artırmak için hamilelikten önce miyomlar nasıl tedavi edilir?

Rahim miyomlarını hamilelikten önce tedavi etmek doğurganlık şansınızı artırabilir. Miyomektomi en yaygın cerrahi prosedürdür, fibroidleri çıkarmak için kullanılır. Sezaryen doğum ihtiyacını artırabilir ve gebe kalmaya çalışmadan önce prosedürü takiben yaklaşık üç ay beklemeniz gerekecektir.

Hormonal doğum kontrol hapları kullanılabilir. Hapı kullanırken hamile kalamazsınız. Ancak bu doğum kontrol yöntemi, ağır kanama ve ağrılı dönemler gibi durumun semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Rahim içi cihaz (RİA) kullanılabilir. Doğum kontrol hapı gibi, RİA da kullandığınız sürece hamileliği önleyecektir. Bununla birlikte, doğurganlığı korurken bazı semptomların ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir.

Gonadotropin salgılatıcı hormon (Gn-RH) tedavisi uygulanabilir. Bu tür ilaçlar yumurtlamaya ve adet görmeye neden olan hormonların üretimini engeller, bu nedenle bu ilacı kullanırken hamile kalamazsınız. Miyomları küçültmeye yardımcı olabilir.

Miyoliz uygulanabilir. Bu prosedür, fibroidleri besleyen kan damarlarını küçültmek için bir elektrik akımı, lazer veya radyo frekansı enerji ışını kullanır.

Gelecekte çocuk sahibi olmak isteyebilecek miyomlu kadınlar için başka tedaviler de mevcuttur. Her tedavinin kendi riski ve komplikasyonları vardır, bu nedenle seçenekleriniz hakkında uzman bir doktorla konuşun.

Miyom belirtileri nelerdir?

Herhangi bir miyom semptomunuz olmayabilir. En yaygın belirtiler ağrılı dönemler, dönemler arasında kanama (lekelenme), ağır veya uzun süreli kanamadan kaynaklanan anemi, uzun dönemler, alt karnınızda "dolu" veya hafif bir basınç hissi, ilişki sırasında ağrı, bel ağrısı, kabızlık, kısırlık, düşük ve erken doğum dahil olmak üzere üreme sorunları, sık idrara çıkma, mesaneyi boşaltmada zorluk yaşanabilir.

Rahim miyomları doğurganlığınızı etkileyebilir. Ayrıca hamileliği başarılı bir şekilde taşıma yeteneğinizi de etkileyebilirler. Miyomlarınız varsa ve bir aile kurmak istiyorsanız, tedavi seçenekleriniz ve riskleriniz hakkında doktordan bilgi almalısınız.