Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, miyopun okul çağı çocuklarında sıklıkla karşılaşılan bir görme bozukluğu hastalığı olduğunu ifade ederek "Miyopi uzak görme sorunlarının başında gelir. Genelde çocuk tahtadaki yazıları göremez ve bu durum derslere ilgisiz ve anlama bozukluğu olarak algılanabilir. Çocuk daha iyi görebilmek için gözlerini kısarak ve göz kaslarını zorlayarak daha iyi görmeye çalışır. Tahtayı görmede zorlanan çocuk dersi anlamakta da zorlanır. Yazılanları görebilmek için arkadaşının defterinden izlemeye başlar. Bu durum sağlıksız öğrenmeye sebep olur. Çocuk ön sıralarda oturduğunda bu durum daha az rahatsız edici olsa da yine de tedaviye ihtiyaç vardır" dedi.

Miyopi hastalığının tedavisi çocukluk döneminde gözlük kullanımı olduğunu vurgulayan Op.Dr. Atabay, "Çocuğun göz problemine uygun bir gözlük verildiğinde görme netleşir ve algı artar. Bazı aileler çocuklarının göz rahatsızlığını ve gözlük kullanma gerekliliği olmasını kabul edemeyerek gözleri daha da tembelleşir diyerek çocuklarının gözük kullanmasını istemez. Bize en sık sorulan "Gözlük takıldığında gözü iyileşir mi?" sorusudur. Gözlük miyopi tedavisinde iyi görmeyi sağlayan bir araçtır. Takıldığında çocuk iyi görür, çıkardığında göremez. Çocuğun yaşı büyüdükçe genelde göz numarası da büyür. Bu büyüme gözlük kullanımı ile gözde oluşan bozulma değildir. Miyopi hastalığı okul dönemi çocuklarında genelde ilerleme gösterir.

NUMARA ÇOK YÜKSEK DEĞİLSE VE BAŞKA BİR PROBLEM YOKSA...

Bu konuda önemli bir uyarı da yapmak isterim. Bu uyarı genelde doktorlar tarafından atlanılabilir. Miyopi hastalığı olan çocuk uzağı göremez yani yakını görmede ve okumada bir sorun yoktur. Eğer miyopi rahatsızlığı çok yüksek numaralarda değilse ve ek astigmat problemi yoksa çocuk evde ders çalışırken, kitap okurken gözlüğünü takmamalıdır. Yakın okumalarda miyopi hastalığında zorlanma olmazken gözlük takıldığında gözlere aşırı bir uyarı neticesinde gözlük numaralarında ilerleme olabilir. Bu konu çok açık ve net bir şekilde anlaşılması gereken bir durumdur. Basit ve sade miyopi hastalığı olan bir çocuk okul ortamında, TV izlerken gibi yani uzak bakış gereken durumlarda gözlüğünü takmalı ve yakın okuma durumlarında gözlüğünü çıkarmalıdır" ifadelerini kullandı.

İHA



