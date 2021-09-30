MKE A.Ş. personel alacak
Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. personel alacağını duyurdu.
30 Eylül 2021, Perşembe 17:45 Son Güncelleme:
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Ülkemizin ve Savunma Sanayinin öncü kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi Ananom Şirket'ine bağlı Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'daki fabrika/işletmelere istihdam edilerek dinamik organizasyonumuza değer katacak, yenilikçi, öğrenmeye açık ve ortak başarıları birlikte kutlayacak takım arkadaşlarımızla sektördeki öncülüğümüze devam etmek için ilanda belirtilen alanlarda, nitelikli ve yeterlilikte çalışma arkadaşları arıyoruz.
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