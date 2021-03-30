Ekonomi MKEK ve DHMİ'nin yeni genel müdür yardımcıları belli oldu

MKEK ve DHMİ'nin yeni genel müdür yardımcıları belli oldu

Ekonomi

MKEK ve DHMİ'nin yeni genel müdür yardımcıları belli oldu

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdür Yardımcılığına Durmuş Ali Keskinkılıç, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcılığına da Enes Çakmak getirildi.

30 Mart 2021, Salı 08:52 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, MKEK Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılığına Durmuş Ali Keskinkılıç'ın ataması yapıldı.

DHMİ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karakan görevden alınarak, yerine Enes Çakmak atandı.

AA


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