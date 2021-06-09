MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu), sermaye piyasasında veri saklama ve depolama konusunda verdiği hizmetlerin yanı sıra, Ar Ge merkezi kimliği ile kendi iç kaynaklarını kullanarak geliştirdiği platform, sistem ve yazılımlarla yerli ve yabancı finans ve sermaye kuruluşlarına teknoloji ve veri hizmetleri de sunuyor. İşte, MKK ve Merkezi Kayıt Kuruluşu sicil numarası hakkında merak edilen soruların yanıtları…

MKK NEDİR?

Kısa adı MKK olan Merkezi Kayıt Kuruluşu, sermaye piyasası araçlarının kayden ihracının yapıldığı, haksahibi bazında açılan hesaplarda sermaye piyasası araçlarının kaydedildiği, bunlar üzerindeki hakların izlendiği, kayıtlarına hukuki sonuçlar bağlandığı Kanunla bu görevi üstlenmiş bir merkezi yapı olarak hizmet vermektedir.

MKK, veri saklama ve depolama ve hizmeti haricinde Ar Ge merkezi kimliği ile kendi iç kaynaklarını kullanarak geliştirdiği platform, sistem ve yazılımlarla yerli ve yabancı finans ve sermaye kuruluşlarına teknoloji ve veri hizmetleri sağlamaktadır.

MKK (MERKEZİ KAYIT KURULUŞU) SİCİL NUMARASI NASIL ALINIR?

MKK üyeleri aracılığı ile yatırımcılar için MKK nezdinde hesap açılmasının ardından sicil numarası oluşturulur. Sonrasında ise yatırımcının sistemde kayıtlı cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) ya da e- posta adreslerine elektronik posta (e-mail) ile şifre bilgisinin 444 0 655 numaralı AloMKK Yatırımcı Çağrı Merkezinden alabileceği yönünde bir bilgi gönderilir. Yatırımcılar, istedikleri zaman çağrı merkezi üzerinden şifre bilgilerini oluşturabilmektedir. Şifrenin unutulması veya bloke olması durumunda 444 0 655 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla yeni şifre oluşturulabilir ya da bloke olan şifre tekrar kullanılır hale getirilebilir.

MKK NE İŞE YARAR?

MKK, (Merkezi Kayıt Kuruluşu) sermaye piyasası araçlarının kayden ihracının yapıldığı, haksahibi bazında açılan hesaplarda sermaye piyasası araçlarının kaydedildiği, bunlar üzerindeki hakların izlendiği, kayıtlarına hukuki sonuçlar bağlandığı Kanunla bu görevi üstlenmiş bir merkezi yapıdır. Yani, menkul kıymetlerin ihraç edildiği, haksahibi bazında hesapların tutulduğu, el değiştirdiği, bunlara yönelik hakların tesis edildiği merkezi bir sistem olarak hizmet vermektedir. MKK bu yapısıyla Türkiye’nin Merkezi Saklama Kuruluşu olma görevini üstlenmektedir.

MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.), Türk Sermaye Piyasalarının Merkezi Saklama Kuruluşu olarak üyelerine veri depolama ve raporlama, saklama, kurumsal yönetim ve yatırımcı hizmetlerini sunmaya devam etmektedir. MKK, aynı zamanda Ar Ge merkezi kimliği ile kendi iç kaynaklarını kullanarak geliştirdiği yazılım, sistem ve platformlarla yerli ve yabancı sermaye ve finans kuruluşlarına teknoloji ve veri hizmetleri sağlamaktadır. MKK, aynı zamanda Borsa mevzuatı ve sermaye piyasası uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin ilgili taraflarca elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistem olan Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) işletici kuruluşudur.