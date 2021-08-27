Türkiye MNG Kargo'ya siber saldırı: Müşteri bilgileri çalındı

MNG Kargo'ya siber saldırı: Müşteri bilgileri çalındı

Türkiye

MNG Kargo'ya siber saldırı: Müşteri bilgileri çalındı

MNG Kargo, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) yaptığı bildirimde, kurumsal müşterilerine ait kişisel verilerin ele geçirildiğini, alıcılara ait ad, soyad, adres, telefon numarası bilgilerinin sızdırıldığını duyurdu. Sızmanın 15 Ağustos'ta başladığı, 23 Ağustos'ta tespit edildiği kaydedildi.

27 Ağustos 2021, Cuma 14:30 Son Güncelleme:
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MNG Kargo, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) yaptığı bildirimde, kurumsal müşterilerine ait kişisel verilerin ele geçirildiğini, alıcılara ait ad, soyad, adres, telefon numarası bilgilerinin sızdırıldığını duyurdu.

MNG'nin kuruma yaptığı bildirimde;

İhlalin veri sorumlusunun kurumsal müşterilere sunduğu web servis üzerinden, kurumsal müşteriye/müşterilere ait kullanıcı adı ve şifrenin elde edilmesinden kaynaklı olarak, kurumsal müşterinin/müşterilerin hesaplarına yetkisiz erişim gerçekleştiren kişi/kişiler üzerinden sızma şeklinde olduğunun ve sistemden kaynaklı bir açık olmadığının düşünüldüğü, ve ihlalin 15.08.2021 tarihinde başladığı ve 23.08.2021 tarihinde sona erdiği, 15.08.2021 tarihinde veri sorumlusunun kurumsal bir müşterisinden gelen sözlü bildirim sonucunda aynı gün içerisinde sızma testi çalışmasına başlandığı, yapılan incelemeler sonucunda 23.08.2021 tarihinde ihlalin tespit edildiği, ihlalden kargo alıcılarına ait "ad-soyad, adres, telefon numarası" bilgilerinin etkilendiği, ihlalden etkilenen kişi sayısının belirlenemediği, ilgili kişilerin veri ihlali ile ilgili https://www.mngkargo.com.tr/iletisim internet sayfası, 0(850) 222 06 06 numaralı çağrı merkezi ve kisiselveri@mngkargo.com.tr e-posta adresinden bilgi alabileceği" ifade edildi.

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