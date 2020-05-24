Mobeseden tespit edildiler

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle corona virüs salgınının önlenmesi amacıyla 23- 26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bu kapsamda tedbirlerini artıran İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanını mobese ile izlemeye aldı. Ekipler, mobeseden yapılan kontrollerde 4 kişilik grubun sokakta top oynadığını tespit etti. Ekipler, harekete geçerek gençlerin bulunduğu yere gitti. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye 3 bin 150´şer TL ceza kesildi.

DHA