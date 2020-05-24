Türkiye Mobeseden tespit edildiler

Mobeseden tespit edildiler

Türkiye

Mobeseden tespit edildiler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, top oynayan 4 kişi, polis ekiplerince mobeseden tespit edildi. Corona virüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye 12 bin 600 TL ceza kesildi.

24 Mayıs 2020, Pazar 01:37 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle corona virüs salgınının önlenmesi amacıyla 23- 26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bu kapsamda tedbirlerini artıran İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanını mobese ile izlemeye aldı. Ekipler, mobeseden yapılan kontrollerde 4 kişilik grubun sokakta top oynadığını tespit etti. Ekipler, harekete geçerek gençlerin bulunduğu yere gitti. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye 3 bin 150´şer TL ceza kesildi.

DHA

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