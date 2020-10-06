Mobil aksesuar markası Mcdodo Türkiye pazarına giriş yaptı

Şirket, LED ışıklı şarj kablosu, USB-C hub (çoklayıcı), kablosuz şarjlı araç telefon tutacağı, Xiaomi Sothing Sivrisinek Kovucu gibi dikkat çekici ürünler yer alıyor. Mcdodo şarj kabloları yüzde 40 daha hızlı şarj sağlarken aşırı yüklemeden koruyor ve örgülü yumuşak naylon kaplamasıyla dayanıklılık sunuyor. Türkiye’de Metro İletişim Aksesuarları güvencesiyle sunulan Mcdodo, 250 çeşit ürünle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ürün gamında araç içi aksesuarlar, kablolar, kılıflar ve koruyucu camlar, şarj adaptörleri, powerbank’ler, şarj kabloları gibi işlevsel ürünleri bulunduran Mcdodo, ayrıca pek çok yenilikçi ve özel tasarımlı ürünü de sunuyor.

Mcdodo’nun yüksek kaliteyle üretilen ışıklı şarj ve data kabloları akıllı cihazları aşırı yüklemeden koruyor. Yüzde 40 daha hızlı şarj için 2.4A’yı destekleyen kabloların dayanıklılığı için örgülü yumuşak naylon materyaller kullanılıyor. Şarj olduğunda otomatik bağlantı kesme gibi güvenli şarj özelliği bulunan ürünler mobil oyun meraklıları için avantaj sağlıyor.

Mcdodo, Nilkin’in hassasiyet ayarlı 10 saat çalışma ve 180 gün bekleme ömrüne sahip çizim kalemini de sunuyor. 10’u 1 arada çok fonksiyonlu genişletme adaptörüyse MacBook’lar için HDMI, USB, VGA, PD100W, Gigabit LAN, TF Card Slot ve SD Card Slot özelliklerini bir arada topluyor.