Mobil bankacılık ile yapılabilecek 9 şey

Dünyada dijitalleşme trendiyle birlikte mobil kanalların kullanım oranları artıyor. Son 10 yılda bankacılık sektöründe dijital ve mobil bankacılık giderek önem kazanırken, ürün ve hizmet çeşitliliği de arttı. Mobil bankacılık uygulamalarıyla havale yapmaktan vergi ödemelerine, QR kodla para çekmekten finans danışmanlığına, kredi başvurusundan e-Devlet sistemine girişe kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuluyor. Yapılan pek çok işlemden bankacılık ücreti alınmaması da mobil bankacılığı daha çekici hale getiriyor.

Krediler de mobilden alındı

Sektörün dijitalleşmeye yaptığı yatırımlar da meyvesini veriyor. Türkiye Bankalar Birliği’nin hazırladığı Dijital, İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri’ne göre, mobil bankacılık yapmak üzere sistemde kayıtlı olan müşteri sayısı Ekim- Aralık 2019 dönemi itibarıyla 78 milyon kişiye ulaştı. Aynı dönemde, mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 559 milyon, tutarı ise 1.5 trilyon TL oldu. Mobil bankacılık yoluyla toplam 1 milyon 707 bin adet de anlık kredi başvurusu yapıldı. Bu kredilerin hacmi ise 32.6 milyar TL’yi buldu.

Neler yapabilirsiniz?

Kredi kartı borçları, elektrik, su, doğalgaz, telefon faturaları ve harç gibi eğitim ücretlerini ödeyebilirsiniz.

Bankaya gitmeden ve dosya parası vermeden kredi çekebilirsiniz.

Köprülerden ve otoyollardan otomatik geçiş sistemi ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Fon veya bono alabilir veya değerlendiğinde satabilirsiniz.

Altın ve döviz alış ve satış işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Havale ve EFT işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yurtdışına para transferi işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Kredi kartı ödemelerinin yanı sıra kart eksterisini görebilir, kredi kartı limit artırımında bulunabilirsiniz.

Vergilerinizi, trafik cezalarınızı ödeyebilirsiniz. Ayrıca kredi notunuzu sorgulayabilirsiniz.

300'ün üzerinde bankacılık hizmeti var

Dijital bankacılıkta ürün ve hizmetlerinin sayısını her geçen gün artırdıklarını dile getiren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, “Örneğin ‘VakıfBank Mobil’ üzerinden Masterpass uygulamasına kart ekleme özelliğini uygulamaya alarak sektörde bir ilki gerçekleştirdik. Yine temassız ödeme özelliğini müşterilerimizin hizmetine sunduk. Bunun yanı sıra yatırım işlemlerinden kredi başvurusuna kadar geniş bir yelpazede 300’ün üzerinde bankacılık hizmetini müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Bankamızda yapılan tüm bankacılık işlemlerinin yüzde 94’ü şube dışı kanallarımızdan gerçekleşiyor. VakıfBank Mobil’in de yaklaşık 4.7 milyon kullanıcısı bulunuyor” diye konuştu.

'Hızlı ve güvenli'

Dijital dünyada sesleri olan ViBi’yi, müşteri alışkanlıklarını analiz ederek kişiye özel asistanlık hizmeti vermesi amacıyla kullanıma sunduklarını anlatan Ferkan Mercan, “Kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ViBi, fonksiyon seti açısından ayrıcalıklı hizmet sunarken VakıfBank Mobil dışında başka bir yazılıma ihtiyaç duymuyor, çok hızlı ve güvenli olmasıyla dikkat çekiyor. ViBi, para transferi, kredi başvurusu, QR kodla para çekmeyatırma, nakit avans, limit belirleme ile güncel kur bilgileri öğrenme gibi bankacılık işlemini tek başına gerçekleştirilebiliyor” dedi.



