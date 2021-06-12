Mobil oyunlara 2021’de 120 milyar dolar harcanacak

App Annie tarafında gerçekleştirilen 2021 Mobil Oyun Durumu araştırmasına göre, tüketiciler 2020'de mobil uygulamalara 143 milyar dolar harcadı. Bu tutarın 100 milyar doları mobil oyunlar için harcandı. iOS ve Google Play'de harcanan her bir doların 70 senti oyunlara ait.

Araştırmaya göre, 2020'deki tüm mobil uygulama indirmeleri içinde mobil oyunların oranı yüzde 36. Bu oran, toplamda 80 milyar indirme işlemine karşılık geliyor. Mobilde günlük geçirilen zaman kullanıcı başına 4,2 saat. Oyun başında geçirilen zamanda bir önceki yıla göre yüzde 20’lik artış mevcut.