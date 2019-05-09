Mobil oyunlara Xbox Live servisi!

Dünyanın önde gelen oyun geliştiricisi ve yayıncılarından Gameloft, Microsoft işbirliği ile seçili Gameloft mobil oyunlarınında Xbox Live servisi erişiminin geleceğini duyurdu. Oyuncular böylelikle, mobilde yeni duyurulan Xbox Live özelliklerine ve fonksiyonlarına rahatlıkla erişebilecekler.

Geçtiğimiz gün Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın Geliştirici Konferansında yaptığı açıklama ile Xbox Live hesabı sahibi oyunculara yönelik bir dizi özellik doğrulandı. Oyuncular mobilde de Xbox başarımlarının kilidini açabilecek, Xbox arkadaş listelerine erişebilecek ve Xbox sıralama tablosunda yer alabilecekler.

Gameloft Operasyon Direktörü Baudouin Corman, “Microsoft işbirliğiyle Xbox Live ağını Gameloft’un en iyi oyunlarına taşıyacak olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi ve “Xbox Live servisini mobilde destekleyecek ilk partnerlerden biri olarak, oyuncularımıza oyun deneyimlerini yaşamaları için daha fazla yollar sağlamayı ve eğlenceyi elde edecekleri alanları aynı anda konsol, PC ve mobili bir araya getirirken artırabilmeyi amaçlıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Yeni Xbox Live güncellemeleri, daha fazla özellik ve gelecekte yapılacak duyurularla önümüzdeki yılda seçili oyunlarda olacak.



