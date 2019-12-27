Mobil oyunların en güçlülerinden PUBG Mobile sonunda dizi oldu

PUBG, Hindistan'da dizi oldu. 5 bölüm olarak planlanan mini dizinin adı 'Dosti Ka Naya Maidan (Yeni Arkadaşlık Zemini)' olarak belirlendi.

Dizi, Hindistan’da küçük bir kasabada yaşayan 5 gencin oyun sayesinde hayatlarının kesişmesini ve gelişen olayları anlatıyor. Ayrıca dizinin oyuncu kadrosunda Hindistan'da ünlü olan 2 tane de PUBG Mobile yayıncısı bulunuyor.

Dizi yayın hayatına 23 Aralık itibarıyla başladı ve şu ana kadar yaklaşık 850 bin kişi izledi.