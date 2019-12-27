Mobil oyunların en güçlülerinden PUBG Mobile sonunda dizi oldu
Battle Royal oyunlarının mihenk taşı olarak görülen PUBG ve sonrasında mobil platformlar için de yayınlanan PUBG Mobile sonunda dizi olarak da karşımıza çıktı.
PUBG, Hindistan'da dizi oldu. 5 bölüm olarak planlanan mini dizinin adı 'Dosti Ka Naya Maidan (Yeni Arkadaşlık Zemini)' olarak belirlendi.
Dizi, Hindistan’da küçük bir kasabada yaşayan 5 gencin oyun sayesinde hayatlarının kesişmesini ve gelişen olayları anlatıyor. Ayrıca dizinin oyuncu kadrosunda Hindistan'da ünlü olan 2 tane de PUBG Mobile yayıncısı bulunuyor.
Dizi yayın hayatına 23 Aralık itibarıyla başladı ve şu ana kadar yaklaşık 850 bin kişi izledi.