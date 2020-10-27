Tüm dünyayı etkileyen pandemi döneminde Türkiye’de en büyük problemlerimizden biri de düğün, nişan gibi organizasyonları nasıl yapacağımız ve davet sahibine hediyemizi nasıl vereceğimiz oldu. Bu dönemde takılı organizasyonları gerçekleştirmek kadar bu organizasyonlara katılmak da zorlaştı. Takı kültürünün olduğu bu organizasyonlarda, davet sahibinin vadesiz altın hesabına davetlinin kredi kartı aracılığı ile takısını iletmesini sağlayan dijital altın gönderim platformu olan mobil TAKITAK; tek tıkla temassız, güvenilir ve pratik bir şekilde takı göndermeyi sağlıyor. Altın hesaplarının yaygınlaşması ile ülke ekonomisine katkı sağladığı gibi davet sahibini kasa tutma gibi bir masraftan da kurtarıyor. Takılı organizasyonlarda mesafeyi ortadan kaldıran uygulama, başka il hatta başka ülkelerdeki organizasyonlara fiziken katılmadan tebrik ve takıyı ulaştırma imkanı sağlıyor.

Takı kuyruklarına son!

Mobil TAKITAK fikri, hem organizasyon sahibini hem de davetlileri takı merasimlerinin yaşattığı olumsuzluklardan kurtarmak amacıyla ortaya çıktı. Kullanıma açılan mobil TAKITAK, organizasyonların, takı merasimleri nedeniyle uzun ve sıkıcı kuyruklara bağlanması, eğlenceli olacağı düşünülen organizasyonların yine aynı sebeple zaman kaybına yol açan stresli anlara dönüşmesi, sahte altın çıkması, “Ne takmışlardı, videoyu izleyelim?”, “Takılar çalınmasın, dikkatli olalım!” gibi soru ve sorunlara çözüm getiren bir uygulama oldu.

“Düğüne Pos Cihazı Getiren Damat”

PANTECH Teknoloji ve İnovasyon Çözümleri A.Ş. yetkilisi, mobil TAKITAK uygulamasını oluşturmadan önce düğün, nişan gibi organizasyonların yanı sıra altın günlerine bankaların yaklaşımlarını ve birçok platformda takı toplama üzerine yazılan yorumları incelediklerini belirterek “Düğüne pos cihazı getiren damatların bile olduğu ülkemizde, takı merasimlerinin dijitale taşınmasının zamanı çoktan gelmişti” dedi.

Yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uygulama, tek tıkla, temas etmeden, zaman kaybı yaşamadan, güvenilir ve pratik bir şekilde, takı takma ve takı toplama stresini ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda, altın hesabının yaygınlaştırılmasını ve altınların yastık altından çıkarılıp, banka altın hesaplarında tutularak ekonominin güçlendirilmesini sağlıyor” diye konuştu.

Mobil TAKITAK nasıl çalışıyor?

- Öncelikle davet sahibinin bir vadesiz altın hesabı açması gerekiyor.

- İkinci adımda ise mobil TAKITAK uygulaması üzerinde davetini oluşturması ve sevdikleri ile whatsapp, facebook, twitter, e-mail gibi dijital ortamdan davet linkini ya da davet karekodunu paylaşması gerekiyor.

- Davetliler, kendileri ile paylaşılan link ve karekod aracılığıyla uygulamayı indirip davet detayına gidebiliyor ve kendi kredi kartları aracılığı ile dilediği TL karşılığı altını davet sahibine takı olarak yollayabiliyor.

-Davetliler, yine aynı uygulama üzerinden davetin konumuna erişebiliyor ve davetlerde tutulan anı defteri yerine, tebrik ve iyi dileklerini de davet sahibine elektronik ortamda iletebiliyor.

-Davetliler, açık kuyumcu arama, hediyeye isim yazma, takı kuyruğu bekleme gibi zahmetlere girmeden takısını takıyor. Hem davet sahibi hem de davetli tebrik mesajı ile birlikte takıyı davet detayında görüntüleyebiliyor.

Bu süreci daha sağlıklı ve güvenilir hale getirmek için 6493’e tabi olan lisanslı ödeme kuruluşu entegrasyonu ve anlaşmalı banka hesaplarının kullanımı ile tüm süreçler dijital olarak izlenebilmektedir. Bu da kişinin her adımı izlemesine olanak sağlamaktadır.

Uygulama şu an App Store ve Google Play Store marketlerden indirilebilir ve kullanılabilir durumdadır.



