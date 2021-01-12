Mobil uygulamalara 2020 yılında 111 milyar dolar harcandı

2020’de mobil oyun ve uygulama harcamaları rekor kırdı. Mobil uygulama analiz platformu Sensor Tower tarafından açıklanan verilere göre, App Store ve Google Play'deki tüketici harcamaları dünya çapında yaklaşık 111 milyar doları buldu. Tüketicilerin eğitim, iş ve eğlence için mobil cihazlarına yönelmesiyle uygulama içi satın almalar, abonelikler ve premium uygulamalar için dünya çapında yaklaşık 111 milyar dolar harcadı. Bu rakam, uygulama mağazalarının 85,2 milyar dolar gelir elde ettiği 2019 yılına göre yıllık yüzde 30,2 büyümeyi temsil ediyor.

2020 yılında App Store ve Google Play Store'de indirilen uygulama sayısı 143 milyara yükseldi. Bu indirme sayısı, 2019 yılındaki 115,5 indirme sayısından yüzde 23,7 fazla. Sensor Tower verileri, mobil uygulama pazarının 2020 yılındaki kazancının yüzde 71,7'sinin, mobil oyunlardan geldiğini gösteriyor. Veriler, ilk kez mobil oyun yükleme sayılarının ise her iki pazarda önceki yıla göre yaklaşık yüzde 33 artarak toplam 56,2 milyara ulaştığına işaret ediyor.





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