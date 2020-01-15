Mobilya nasıl boyanır? Evde mobilya boyama yöntemleri
Evde kullanılan mobilyalar zamanla kullanılırken renklerinde deforme olabilir veya zamanla renginden sıkılabilirsiniz.Evde kendi yöntemlerinizle mobilya rengi değiştirmek ve rengi tekrar eskisi gibi lekesi hale getirmek istiyorsanız "mobilya nasıl boyanır, evde mobilya boyama yöntemleri" haberimize göz atin.
Eskiyen ve ya boyası bozulan eşyaları gözden çıkartmak yerine yeniden boyayıp ilk günkü gibi yep yeni kullana bilirsiniz. Eğer sizde evde mobilya boyama teknikleri öğrenmek istiyorsanız "mobilya nasıl boyanır, evde mobilya boyama yöntemleri" detaylar haberimizde.
Mobilya nasıl boyanır? Evde mobilya boyama yöntemleri
- En bilindik yöntem zımpara yapıp boyayı sürüp tekrar cilalamaktır. Eski mobilyanızın her yerini çok zedelemeden zımparalayıp tozlarını temizleyin. Mobilyanıza uygun ahşap boyası alıp güzelce fırça darbesi bırakmadan boyayın. Boyası kuruduğunda yine boyanıza ve mobilyanıza uygun ciladan alıp cilalayın.
- Bazı mobilyalarda kullanılan ham maddesi ve boya türü cila istemez ve üzerine direkt boya sürerseniz boya kusursuz tutar ve cilalama işlemi gerektirmez.
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