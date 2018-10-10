Mobilyacıda dehşet! Bıçaklı saldırgandan son anda kurtuldu

İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Karanfil sokakta saat 14.30 sıralarında Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 4 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişi belinden çıkardığı bıçakla tartıştığı kişiye saldırdı. Bıçak darbelerinden kurtulmaya çalışan kişi hemen yakında bulunan bir mobilya mağazasına sığındı.

Mağaza sahibi, gencin daha fazla bıçak darbesi almasını önlemek için kapıyı kapatarak saldırgana engel oldu.





Karnından yaralanan genç olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayı anlatan esnaf, "Tartıştılar, birbirlerine kemerle vurmaya başladılar. Sonra biri diğerine bıçakla saldırdı. Yaralıyı içeri aldım bıçaklayanı da dışarı attım. Beni de bıçaklayabilirdi ama o an onu düşünmedim" diye konuştu. DHA



