Mobilyalar internet müşterisiyle buluşuyor
Doğtaş’ın online satış markası Ruumstore.com, mobilyaları ulaşılabilir fiyatlarla internet müşterisinin hizmetine sunuyor. Yaşam alanlarında pratiklik ve fonksiyon arayanlar için tüm Ruumstore.com ürünlerinde iki yıl garantinin yanında ücretsiz kargo imkanı var.
04 Nisan 2020, Cumartesi 08:44 Son Güncelleme:
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Evde kaldığımız ve internetten alışverişin elzem olduğu bugünlerde hem yaşam alanlarına işlevsel çözümleri ile konfor getirip evde olduğumuz her anı keyfe dönüştürecek seçenekleriyle Ruumstore.com online müşterinin hizmetinde.
Sitedeki mobilyalar, 1 iş gününde kargoya teslim ve anlaşılır kılavuzları ile kolay kurulum imkanı sağlıyor. Sehpadan çalışma masasına, kitaplıktan pufa, komodinden TV ünitesine kadar çok çeşitli fonksiyonel mobilyaya ulaşmanın yanında, yatak ürünlerinin satışına da ulaşabilirsiniz.
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