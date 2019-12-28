Moda, müzik ile bir araya geldi

Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bu özel gecede Türkiye ve Türk cumhuriyetlerinin müzisyenlerini sanatseverler ile bir araya getirdi. Büyük bir ilgiyle izlenen sanat şöleni gecenin sonunda ayakta alkışlandı. Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Necmettin Akben’in seslendirdiği şarkı da geceye renk kattı.

İzleyicilere şölen yaşattı

Ünlü modacı Ahmet Özceyhan, Türki Cumhuriyetler Müzik Topluluğu müzisyenleri için hazırladığı koleksiyon ile geceye damgasını vurdu. Özceyhan imzalı sahne kostümleri moda ve müziğin birleşimiyle izleyicilere şölen yaşattı. Ünlü modacı koleksiyonu ile ilgili şu ifadeleri kaydetti: "Projeyi elime aldığımda heyecanlandım ve bu güzel gece için koleksiyon hazırlamak beni mutlu etti.

Tasarımlarda Türkmen stili, el nakışları, kanaviçe, lacivert ve Türk rengi turkuazın birleşimi ön planda tutuldu. Ayrıca Gagavuz Türklerinden esinlenilerek hazırlanan yelekler, el nakışları ve içinden püsküller süzülen el yapımı lale müziğin ritmine harikulade eşlik etti."

İHA