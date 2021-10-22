Ekonomi Moda sektöründe 60 milyon TL'lik yatırım

Moda sektöründe 60 milyon TL'lik yatırım

Ekonomi

Moda sektöründe 60 milyon TL'lik yatırım

İzmir ve Ege esintilerinin hissedildiği BEYMEN İstinyePark İzmir, 60 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirildi.

22 Ekim 2021, Cuma 22:21 Son Güncelleme:
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4.000 metrekarelik alanda 900’ü aşkın dünya markasını İzmirliler ile buluşturan mağaza, markanınn Türkiye’deki üçüncü büyük mağazası olma özelliğini taşıyor. Mağaza içerisinde ayrıca Ahmet Duru, Ahmet Oran, Aslı Şarman, Belkıs Balpınar, Ebru Döşekçi, Ekin Balcıoğlu, Halil Vurucuoğlu, Hale Tenger, Gülden Ataman, Günnur Özsoy, Kirkor Sahakoğlu, Nahide Büyükkaymakçı, Nihat Kemankaşlı, Osman Dinç, Tarık Töre gibi ağırlıklı olarak Egeli, İzmirli çağdaş sanatçıların resimden heykele, video art’tan enstalasyona çok sayıda eseri sergiliyor. Ayrıca mağazada sanatçı Alev Ebüzziya’nın özel bir kilim koleksiyonu kullanılıyor.

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