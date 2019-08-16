Moda ve müzik bu festivalde buluşuyor!

Türkiye’nin ilk dress-code’lu festivali olma özelliğine sahip İstanbul Moda ve Müzik Festivali, bu yıl “The New Black” temasıyla KüçükÇiftlik Park'ta hem modanın yenilikçi tarafına hem de müziğin farklı tarzlarına dokunacak.

Geçtiğimiz yıl “vintage” temasıyla düzenlenen İstanbul Moda ve Müzik Festivali, bu yıl 24 Ağustos’ta modanın en moda haline odaklanacak. “The New Black” temasını benimseyen festival, katılımcılarını modanın güncel dünyasıyla karşılayacak.

Festivalde, Mabel Matiz, Gaye Su Akyol, Adamlar, Hey!Douglas(live), Ekin Beril ile Jamie S. müzikseverlerle buluşacak.



