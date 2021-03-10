Modacı Cafer Andıç: Kumaş tercihi önemli

Ünlü modacı Cafer Andıç, “Moda konusunda her zaman kumaş benim için ön planda oldu. Çünkü iyi bir kumaş tasarımın kalitesini belli eden en önemli etmendir. Türkiye üretilen kumaşların dünyada çok daha iyi yerlere geleceğine de inanıyorum,” diyen Andıç açıklamaları ile birlikte kumaş seçiminin önemine vurgu yaptı.

Dünya çapında ses getiriyor

Cafer Andıç düzenlediği defileler sayesinde de dünya çapında ses getirmeyi başarıyor. Yakın zamanda planladığı ünlü mankenlerin katılacağı defile ile önemli bir organizasyona imza atmayı amaçlayan Andıç, bu sayede salgın yüzünden uzun bir süredir ara verilen moda dünyasına da önemli bir dönüş yapmayı hedefliyor. Tasarımların ve şık kumaşların bir araya gelerek özel görünümler oluşturacağı defile için Andıç “Halihazırda pek çok ünlü isme kumaş ve tasarım konularında destek veriyorum. Özellikle yurtdışındaki tasarımcılar için de önemli destekler sunuyorum. Yakında gerçekleşecek defile de dikkatleri bir kez daha Türkiye’ye çekmiş olacak."