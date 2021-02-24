Modacı Dilek Palabıyık yeni sezona iddialı giriyor

Günlük yaşamda rahatlıkla giyilecek olan kıyafetleri öne çıkaracak olan anlayışı ile moda dünyasına iddialı bir giriş yapmak isteyen Dilek Palabıyık “Günlük yaşamda spor şıklığını tercih ediyor olsam da bulunduğum sosyal ortama en uygun olacak kıyafetleri giyiyorum. Bu kolaylıktan herkes yararlanabilecek,” ifadelerini kullandı.

İlkbahar sezonu özel geçecek

Dilek Palabıyık çok yakın zamanda faaliyete geçecek olan mağazası hakkında da bilgi verdi. “Markamız kaliteli ve şık giyinmek isteyen herkese hitap edecek. Özellikle yeni moda akımlarının günlük rahatlığı en iyi şekilde sunacak yansımalarının yer alacağı koleksiyonumda kıyafetler geniş kesimlere hitap edebilecek” dedi.

Ünlü girişimci ve tasarımcı Palabıyık bu yılın korona virüs yüzünden çoğunlukla evde geçtiğini ve bu yüzden pek çok kişinin rahat kıyafetler giymeye alıştığını ama ilkbahar yaz sezonu için tasarımcılar tarafından renkli ve şıklığı ön planda tutan kıyafetlerin tasarlandığını da belirtti. Sportif giyim severlerden daha klasik çizgilerin olduğu kıyafetlere kadar yeni sezonun şıklık açsından özel geçeceğini belirtti.