Pop yıldızı 3 gün süren davette Gavin Rajah imzalı 3 elbise giydi. Kıyafetlerin toplam değeri yaklaşık 150 bin TL'ydi.

Güney Afrikalı modacı Gavin Rajah hayranı olduğu, bazı şarkılarını da ezbere bildiği Hadise'ye kıyafetleri hediye etti.

Alber Elbaz'ın partisinde leopar desenli kıyafet giydi.

Zuhair Murad'ın defilesine beyaz straplez elbiseyle katıldı.

Valentino'nun davetine de mavi elbiseyle gitti.

Gavin Rajah