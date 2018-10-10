Hakan Akkaya, gelinlerin yaptığı 'Zerdeçallı sebze pilavı' tattı. Tadım sırasında söyledikleri ile başta Fatih Ürek olmak üzere herkesi çok eğlendirdi.

Puanlama sonrasında ise, Başak'la keyifli bir tartışmanın içine girdi.

Hakan Akkaya'dan 2 puan alan Başak nedenini sordu.

Hakan Akkaya da, "Şu 5'lik pilavın bir tadına bak; bir de, kendi yaptığının tadına bak!" diye cevap verdi.

Bu cevap stüdyoda bulunan Başak hariç herkesi çok güldürdü.



