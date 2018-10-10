Modacı Hakan Akkaya, Gelinim Mutfakta'nın yarışmacısı Başak'la atıştı!
Kanal D'nin sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı 'Gelinim Mutfakta'nın 148. bölümüne modacı Hakan Akkaya konuk oldu. Hakan Akkaya, günün yarışma yemeğini tattı ve puanlarını verdi, kendisinden düşük puan alan Başak'la pilavı üzerinden tartıştı
Hakan Akkaya, gelinlerin yaptığı 'Zerdeçallı sebze pilavı' tattı. Tadım sırasında söyledikleri ile başta Fatih Ürek olmak üzere herkesi çok eğlendirdi.
Puanlama sonrasında ise, Başak'la keyifli bir tartışmanın içine girdi.
Hakan Akkaya'dan 2 puan alan Başak nedenini sordu.
Hakan Akkaya da, "Şu 5'lik pilavın bir tadına bak; bir de, kendi yaptığının tadına bak!" diye cevap verdi.
Bu cevap stüdyoda bulunan Başak hariç herkesi çok güldürdü.