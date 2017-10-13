Modacı Olympia Le-Tan ile Lancôme bir araya gelince…

Lancôme, ünlü modacı Olympia Le-Tan işbirliğindeki yepyeni Sonbahar 2017 makyaj koleksiyonunu, Paris’te Hôtel de Crillon’da özel bir yemek davetiyle kutladı! Moda, sanat ve güzellik dünyasından Joséphine de la Baume, Arizona Muse, Elena Perminova, Sabine Getty, Paul Hameline, Tina Leung, Elie Top, Ellen von Unwerth, Joanna Preiss, Natalia Bardo, Carolina Ogliaro, Nour Arida, Janina Uhse, Kahlana Barfield and Leila Yavari gibi ünlü isimlerin katıldığı bu özel yemekte, davetliler Lancôme x Olympia Le-Tan koleksiyonun renkli ve canlı dünyasını keşfetme şansı yakaladı.Göz alıcı ve sofistike, klasik fakat çarpıcı kodlarıyla yepyeni Lancôme x Olympia Le-Tan makyaj koleksiyonu; ikonik Parizyen makyajına renkli, feminen ve cüretkar bir dokunuş yapıyor!Modacı Olympia Le-Tan’ın retro, feminen ve göz alıcı duruşundan ilham alınarak tasarlanan yeni Lancôme x Olympia Le-Tan makyaj koleksiyonu, renkli ve eğlenceli ürünleriyle dikkat çekiyor. Sadece Lancome.com.tr ve Lancôme Bağdat Caddesi Butiği’nde, sınırlı sayıda yer alacak bu özel koleksiyon, renkli ve inovatif ürünleriyle, şimdiden makyaj severlerin vazgeçilmezi olmaya aday! Derin kırmızı tonlardaki ikonik 3 renk L’Absolu Rouge, metalik ışıltılı 3 renk Artliner eyeliner, koyu bordo Matte Shaker ruj, yeni dış tasarımıyla Monsieur Big maskara ve koleksiyonun star ürünü Cushion Highlighter aydınlatıcı ile bu sonbahar hiç olmadığı kadar ışıltılı ve renkli!