Modada karanlık hesaplaşma

ABD’li eski süper model Carre Otis (52), kariyerinde dönüm noktası olan Elite model ajansının eski Fransız yöneticisi Gerald Marie’ye (71) New York’ta dava açtı. Otis, eski patronunu kendisine 17 yaşından itibaren tecavüz etmek ve Avrupalı zengin arkadaşlarına pazarlamakla suçluyor. Marie hakkındaki bu suçlamalar yeni değil. Başka modeller de 25 yıl ajansı yöneten Marie’yi tecavüzle suçlamıştı. Bunun üzerine geçen yıl Fransa’da soruşturma başlatılmıştı. Ancak dava açan ilk isim Carre Otis oldu. Sutton’un açtığı dava dosyası, moda dünyasının karanlık geçmişiyle hesaplaşması olarak görülüyor.

EŞİ EVDE YOKKEN

Yoksul bir ailede dünyaya gelen Otis, Paris’te bir hayata tutunmak için Marie’ye muhtaç olduğunu ve bu nedenle tecavüzlerine boyun eğdiğini söyledi. İddialara göre Marie, eski eşi süper model Linda Evangelista’yla birlikte yaşadıkları evde her yalnız kaldığında Carre Otis’i çağırıyordu.

Ona kokain veriyor ve tecavüz ediyordu. Avrupalı zengin arkadaşlarına da ‘sunuyordu’. Otis, Hollywood’da kariyerleriyle tehdit ettiği kadın oyuncuları tecavüzden hapse giren prodüktör Harvey Weinstein ve reşit olmayan bir kıza tecavüzden yargılanan İngiliz Prens Andrew davalarından güç aldı.