Modanın yeni minimal şıklığı

Yeni yılı, yeni bir moda anlayışıyla karşılamak isteyenler için White&Simple’ın kaliteli ve doğal malzemelerden yaptığı, kullanışlı, dayanıklı ve zamansız bir şıklığa sahip kıyafetleri deneyebilirsiniz.

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Modanın yeni minimal şıklığı

Son yıllarda yükselişte olan minimalizm “Az olan çoktur” felsefesiyle hareket eden ve tarihi 1960'lara uzanan bir akım. Sadeliğin ön planda olduğu hayat görüşleri ve yaşam felsefesine dayanan minimalizm, sosyal medyada da oldukça popüler. Bu anlamda cilt ve çevre dostu, doğal kumaş ve malzemelerden üretilen White&Simple ürünlerini ceket, gömlek, mont gibi tamamlayıcı parçalarla istediğiniz gibi kombinleyip kendi özgün tarzınızı yaratabilirsiniz.

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