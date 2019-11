Atıl Kutoğlu, Tuvana Büyükçınar, Hakan Akkaya başta olmak üzere ünlü modacılar 12 Kasım’da, Ankara’da düzenlenecek evlilik fuarında buluşacak. Mehtap Özdoğan, Emel Oysal ve Can Korur’un ev sahipliğinde gerçekleşecek ‘Wedding Dream Ankara’, JW Marriott Hotel’de yapılacak. Elde edilecek gelir Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak.

Ünlü isimler de fuara katılacak

Muhteşem gösterilerin de düzenleneceği fuarda düğün trendleri, tasarım, dekorasyon, mücevherat, estetik balayı rotaları hakkında bilgiler verilecek. Programda ünlü isimlerin katılacağı söyleşiler de var.

JW Marriott Hotel, Parla Mücevherat, Akfen ve İba Kimya’nın sponsor olduğu ‘Wedding Dream Ankara’ şu seçkin markaları buluşturuyor: All About Bride, Atelier Rebul, Avşar Estetik, Aykach, Bella Color, Collection, Design of Luxury, Dlara Chocolate& Events, Düğün Hikayemiz, House of Silk, İstanbul Dance Factory, Jetset, Jumbo, Jour Du Nil, Kini Kini, Laura Lanz, Lavin, Lazzoni, Merve Karaman, More&More, Sak Organizasyon, Vakko Wedding.

Parla Mücevherat’ın bünyesinde bulunan, dünyaca ünlü İtalyan markası Palmiero’nun limitli ürünü ‘Tavus Kuşu’ fuarda sergilenecek. Hem kolye hem de broş olarak kullanılan mücevher pırlanta ve safir karışımı.

POSTA