Modaya esaslı yatırım

Esas Holding, 30 yaşındaki Türk modacı Bünyamin Aydın tarafından 2011 yılında kurulan lüks sokak giyim markası Les Benjamins’e ortak oluyor. Bu proje ile Fethi Sabancı Kamışlı liderliğinde Holding hissedarları Ali Sabancı, Kazım Köseoğlu, Can Köseoğlu ve Kerem Sabancı Kamışlı bireysel olarak ilk kez moda sektöründe bir Türk markasına yatırım yapmış olacak. Bu, aynı zamanda Les Benjamins’in ilk kez dışarıdan yatırım aldığı bir proje anlamına da geliyor. Fethi Sabancı Kamışlı, yönetim kurulu üyesi olarak görev alacağı Les Benjamins’e yatırım kararlarıyla ilgili şunları söyledi: “Markayı ilk zamanlarından beri severek giyiyorum, hatta Bünyamin’in ilk tişört koleksiyonundan bir tişörtü halen saklıyorum. Bundan yaklaşık 1-1.5 sene önce de birbirimizle fikir alışverişi yaparken Bünyamin’in kendisine olan inancım ve yarattığı Les Benjamins markasına duyduğum güven ile yatırım kararı aldık.”

Dünya markası hedefi

Les Benjamins’in bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Fethi Sabancı Kamışlı, “Esas Aile Ofisi’nin 5 kıtada yer alan yatırımları, network gücü ve hissedarlarımızın vizyonu ile Les Benjamins’e farklı bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum. Les Benjamins’in şu anda Türkiye ve Ortadoğu’da algısı çok yüksek. Bizim amacımız, bunu tüm dünyaya yaymak ve Türkiye’den çıkan ilk dünya markası yapmak” diye konuştu.

ABD'de mağaza açacak

Les Benjamins kurucusu ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın da “İlk defa bir yatırımı, markamıza ve yaptığımız çalışmalara güvenerek yanımızda olan Fethi Sabancı Kamışlı ve ailesinden almaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Jay-Z ve Rita Ora gibi dünyaca ünlü isimlerin tercih ettiği Les Benjamins, 20 ülke ve 60 noktada satış yapıyor. Les Benjamins’in İstanbul Nişantaşı’nda 2 mağazası bulunuyor. Mayıs sonu İstanbul’da ve yıl içinde başka bir noktada daha mağaza açacaklarını belirten Aydın, Amerika’da da mağaza açmayı planladıklarını söyledi.

POSTA/ Ekonomi Servisi