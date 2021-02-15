Modda Bulvar, yeni bir yaşam tarzı

Modda Bulvar'ın ulaşım olanakları, sosyal donatıları ve ticari alanlarıyla dikkat çektiğini söyleyen Modda Bulvar Satış Pazarlama Direktörü Cem Tekoral, güçlü zemin üzerinde inşaa edilen toplam 5 blok 1050 konuttan oluşan Modda Bulvar'ın Sign of The City Premium 2018 En İyi Karma Kullanım kategorisinde Premium Proje seçildiğini dile getirdi.

Sosyal donatılar ve ticari alanlar bir arada

Modda Bulvar'da 15 bin metrekarelik AVM konseptli çarşı alanı yer aldığını ve önemli markaları bir arada sunacağını kaydeden Tekoral, “Bölgede bir cazibe merkezi haline gelecek projemiz, sunduğu geniş sosyal imkanların yanında zemin kattaki çarşı konseptiyle de tercih ediliyor. Modda Bulvar, süpermarket, cafe-restaurant, kuaför, eczane, banka gibi ihtiyacınız olan tüm ticari alanları bir arada sunuyor.

Satış Ofisimizde çok değerli sanatçıların eserlerini sergilemekteyiz. Sanata her zaman destek veren Modda Bulvar'da 500 kişilik kültür sanat merkezi, tiyatro, açık ve kapalı yüzme havuzları, 15 bin m2 kapalı alanın içinde spor salonu, bilim ve sanat müzeleriyle benzersiz bir yaşam alanı da sunuyoruz. Üst katlarda ise 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tipleri yer alıyor. Daire tipleri kendi içindeki alternatifleriyle müşteriye çeşitlilik sunabiliyor . İlk etaptaki son fırsatların yanı sıra yeni başlayacak etap için de ön talepler alınmaya başlandı.” ifadelerini kullandı.