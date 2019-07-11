Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa süreli aşkla adından söz ettiren eski model Cansu Melis Karakuş, objektiflere poz vererek soruları yanıtladı.

Oyunculuk eğitimleri aldığını söyleyen Karakuş, "Oyunculukta eksiklerimi tamamlamak için çok çalışıyorum. Sürekli oyunculuk üzerine eğitimler alarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Amacım iyi bir oyuncu olmak. Modelliği tamamen bıraktım" dedi.

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