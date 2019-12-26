Modern çağın çocukları 'Noel Baba’ kurgusuna inanmıyor

İnanmıyorlar

Dünyanın birçok noktasında kutlanan Hıristiyan bayramı Noel’in geleneklerinden biri de çocuklara hediye vermek. Hediye dağıtan hayali karakter Noel Baba, birçok aileye çocuklarının hayal güçlerini genişletmede yardımcı oluyor. Ancak ‘eve bacadan girerek yılbaşı ağacının altına hediye bırakan Noel Baba’ kurgusuna modern çağın çocukları artık inanmıyor.

15 milyon kişi

Aileler de milenyum neslinin çocuklarını ‘kandırmak’ için teknolojiden faydalanıyor. HP, Google, Microsoft gibi dünya devleri Noel Baba uygulamaları geliştirmek için yarışıyor. En popüler uygulama, telefondan Noel Baba’nın konumunu takip etme özelliğine sahip olanlar. Son bir yılda bu uygulamaları çocukları 5-11 yaşında olan 15 milyon kişi kullandı.