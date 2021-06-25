Modern köle Britney
Hayatının ve 60 milyon dolarlık servetinin kontrolü 13 yıldır babasının elinde olan pop yıldızı Britney Spears, bir köleden farksız yaşadığını söyleyerek mahkemede isyan etti. Hayranlarının başlattığı kampanyadan güç alan şarkıcı, “Hayatımı geri istiyorum. Beni ilaçlarla uyuşturuyorlar” dedi.
25 Haziran 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Pop müziğin zirvesindeyken 2007’de geçirdiği bunalım sonrası hayatı tepetaklak olan Britney Spears (39), yaşadığı dramı tüm dünyayla paylaştı. Suskunluğunu bozan Spears, 2008’den bu yana vasisi olan babası Jamie Spears’ın (68) kölesi gibi yaşadığını açıkladı. Önceki gün görülen duruşmada vasiliğin sonlandırılmasını ve babası dahil hayatını çalan tüm ailesinin yargılanmasını talep etti.
DOKTORUNU SEÇEMİYOR
Spears’ın 13 yıldır babasından izinsiz servetini yönetmesi, röportaj vermesi, tek başına otomobil kullanması, çocukları hakkında karar vermesi, seyahat etmesi, kendi psikolog veya doktorunu seçmesi, avukatını tutması dahi yasak. Spears, gücünü sosyal medyada hayranlarının geçen yıl başlattığı #FreeBritney (Britney’ye Özgürlük) adlı yardım kampanyasıyla topladı.
DEHŞETE DÜŞÜREN İFADESİ
- Mutlu değilim, mutluymuş taklidi yaparak yalan söyledim. Uyuyamıyorum.
- Bu yaşadığımın istismar olduğunun anlaşılmasını istiyorum. California’da birinin pasaportuna, kredi kartına, parasına, telefonuna el koyup rızasız çalıştırmak, fuhuşa zorlamaktan farksız.
- Bana takılan spiralin çıkarılmasını istiyorum. Evlenmek ve çocuk doğurmak istiyorum.
- Hayatımı geri istiyorum.
- Babam kendisine servetimden ayda 16 bin dolar maaş bağladı.
- Annem de babamdan farksız çıktı. Karantinadan sonra açıldığı halde kuaföre, maniküre gitmemem için güzellik salonlarının kapalı olduğunu söyledi.
- Bana zorla lityum içeren ilaçlar içiriyorlar. Bunları içirtmek için altı hemşire görevli. Bu ilaçlar beni sersemletiyor, uyuşturuyor.
- Avukatım dahil kimse bana vasilikten başka bir seçeneğim olduğunu söylemediği için çaresiz hissediyordum.