Modern köle Britney

Pop müziğin zirvesindeyken 2007’de geçirdiği bunalım sonrası hayatı tepetaklak olan Britney Spears (39), yaşadığı dramı tüm dünyayla paylaştı. Suskunluğunu bozan Spears, 2008’den bu yana vasisi olan babası Jamie Spears’ın (68) kölesi gibi yaşadığını açıkladı. Önceki gün görülen duruşmada vasiliğin sonlandırılmasını ve babası dahil hayatını çalan tüm ailesinin yargılanmasını talep etti.

DOKTORUNU SEÇEMİYOR

Spears’ın 13 yıldır babasından izinsiz servetini yönetmesi, röportaj vermesi, tek başına otomobil kullanması, çocukları hakkında karar vermesi, seyahat etmesi, kendi psikolog veya doktorunu seçmesi, avukatını tutması dahi yasak. Spears, gücünü sosyal medyada hayranlarının geçen yıl başlattığı #FreeBritney (Britney’ye Özgürlük) adlı yardım kampanyasıyla topladı.

DEHŞETE DÜŞÜREN İFADESİ