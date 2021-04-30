Modern peri masalının 10. yıldönümü

İngiltere Kraliyeti’nin iki numaralı varisi Prens William (38) ile Düşes Kate (39), 10’uncu evlilik yıldönümlerini özel karelerle kutladı. Düğünleri sadece YouTube’da canlı yayında 72 milyon izlenen çiftin üç çocuğu oldu. William, eşine yıldönümü için papatya şeklinde 12 bin dolarlık kolye hediye etti. Sıradan bir vatandaşken sarayın Kraliçe’den sonra en önemli kadın figürüne dönüşen Kate, stiliyle ülke ekonomisini kalkındırmayı sürdürüyor. Her giydiği yok satan Kate’in ülke ekonomisine yıllık katkısı 205 milyon dolar.