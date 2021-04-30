Magazin Modern peri masalının 10. yıldönümü

Modern peri masalının 10. yıldönümü

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Modern peri masalının 10. yıldönümü

Üç çocukları olan Prens William ile Düşes Kate , 10’uncu evlilik yıldönümlerini özel karelerle kutladı. William eşine 12 bin dolarlık hediye aldı.

30 Nisan 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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İngiltere Kraliyeti’nin iki numaralı varisi Prens William (38) ile Düşes Kate (39), 10’uncu evlilik yıldönümlerini özel karelerle kutladı. Düğünleri sadece YouTube’da canlı yayında 72 milyon izlenen çiftin üç çocuğu oldu. William, eşine yıldönümü için papatya şeklinde 12 bin dolarlık kolye hediye etti. Sıradan bir vatandaşken sarayın Kraliçe’den sonra en önemli kadın figürüne dönüşen Kate, stiliyle ülke ekonomisini kalkındırmayı sürdürüyor. Her giydiği yok satan Kate’in ülke ekonomisine yıllık katkısı 205 milyon dolar.

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