Dünya Moderna, aşılarının corona virüsün yeni türlerine karşı etkili olduğunu açıkladı
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Moderna, aşılarının corona virüsün yeni türlerine karşı etkili olduğunu açıkladı

Dünya

Moderna, aşılarının corona virüsün yeni türlerine karşı etkili olduğunu açıkladı

ABD’li ilaç şirketi Moderna, Covid-19’a karşı geliştirilen aşının İngiltere ve Güney Afrika'da bulunan virüsün yeni türüne karşı etkili olduğunu açıkladı.

26 Ocak 2021, Salı 22:18 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgınında virüsün yeni türü nedeni ile birçok ülkede salgının kontrolden çıkması üzerine aşı şirketleri yeni türe karşı geliştirdikleri aşıları test etmeye başladı. ABD’li ilaç şirketi Moderna tarafından yapılan açıklamada, Covid-19’a karşı geliştirilen aşının yapılan laboratuvar testlerinde İngiltere ve Güney Afrika'da bulunan virüsün yeni türüne karşı etkili olduğu ve aşının virüsü nötralize edici antikorlar ürettiği bildirildi.

Covid-19 mutasyonlarından endişe duyuluyor

Şirket, geliştirdikleri aşının iki dozluk uygulama ile bugüne kadar dünya çapında tespit edilen tüm türlere karşı koruyucu olmasının beklendiğini açıkladı. Moderna, yapılan çalışmalar ile aşının yeni türe ve gelecekte ortaya çıkabilecek türlere karşı etkili olup olmayacağını anlamak için klinik öncesi çalışmalarda Güney Afrika’daki türe karşı bir aşı güçlendiricinin test edileceğini ifade etti.

Virüsler sürekli olarak mutasyona uğramasına rağmen bilim insanları İngiltere ve Güney Afrika'da keşfedilen Covid-19 mutasyonlardan endişe duyuyor. Bilim insanları, bu mutasyonun virüsün temel işlevlerini değiştirebileceğine inanıyor.

MASSACHUSETTS (İHA)

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