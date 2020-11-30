Moderna'dan yapılan açıklamada aşının, 196 Kovid-19 vakasının katıldığı son test sonuçlarına göre virüse karşı en az yüzde 94 etkili olduğunun belirlendiği kaydedildi. Aşının çok hafif, geçici ve nezle benzeri yan etkileri olduğu ifade edilen açıklamada, şirketin acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuracağı ve Avrupa Birliği'nden koşullu onay almak için gerekli prosedürleri yerine getireceği belirtildi.

''Ölüm oranını azaltmasını umuyoruz''

Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, aşının corona virüse karşı yüzde 94,1 oranında koruduğunun saptandığını ifade ederek, “Aşımızın salgının gidişatını değiştirebileceğine inanıyoruz. Ağır hastalanmayı, hastaneye kaldırılma ve ölüm oranını azaltmasını umuyoruz.” dedi.

Şirketin sağlık ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, test sonuçlarını ilk öğrendiğinde ağladığını ifade ederek, testler sırasında bile aşı sayesinde çok sayıda hayat kurtardıklarını belirtti.

AA









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