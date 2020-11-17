Beden Sağlığı Moderna'dan corona virüs aşısı açıklaması

Moderna'dan corona virüs aşısı açıklaması

Beden Sağlığı

Moderna'dan corona virüs aşısı açıklaması

ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc CEO'su, ABD'de birkaç milyon doz corona virüs(Covid-19) aşısının üretildiğini açıkladı.

17 Kasım 2020, Salı 23:46 Son Güncelleme:
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BioNTech'in ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'dan yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıyla ilgili ümit verici haber geldi.  Moderna, hala süren çalışmadan elde edilen ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.  Şirketin Başkanı Dr Stephen Hoge, veriyi, "gerçekten önemli bir dönüm noktası" diye nitelendirdi. 

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Hoge, iki farklı şirketten benzer sonuçların gelmesinin "çok rahatlatıcı" olduğunu belirterek, "Bu bize doğrusu bir aşının, salgını durdurabileceği ve umarım eski hayatlarımıza döneceğimiz yönünde ümit vermeli." ifadesini kullandı.

''Birçok aşıya ihtiyaç olacak''

Stephen Hoge, "Bu sorunu tek başına Moderna çözemez. Küresel talebi karşılamak için birçok aşıya ihtiyaç olacak." diye konuştu. 

Moderna'nın ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüleriyle birlikte üretilen aşısı, şu anda aşı veya plasebo yapılan 30 bin kişi üzerinde deneniyor. 

DHA


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