Araştırmaya göre, Pfizer/BioNTech aşısının hastaneye yatışı engelleme oranı %88 iken Johnson&Johnson’nın geliştirdiği aşının bunu engelleme oranı %71. Moderna aşısının hastaneye yatışı engelleme oranı ise %93 olarak belirtildi. Araştırmacılar, Mart 2021’den geçtiğimiz ağustos ayının ortasına kadar 18 farklı eyaletteki 21 hastaneden 3.600 hastanın verilerini değerlendirdi ve bu sonuçlara ulaştı.

Araştırma sürecinde, Moderna ve Pfizer aşılarının ilk dört ay boyunca hastaneye yatma oranlarındaki etkisinin hemen hemen aynı olduğu gözlemlendi. Ancak, bu süreçten sonra Pfizer/BioNTech aşısının oranında %10’dan fazla bir azalma yaşandı. Moderna’da ise bu azalma yalnızca %1 olarak belirlendi.

Araştırmacılar, “Bu gerçek dünya verileri, aşı ile koruma seviyelerinde bazı farklılıklar olduğunu öne sürse de, FDA onaylı veya yetkili tüm COVID-19 aşıları, COVID-19'un hastaneye yatırılmasına karşı önemli koruma sağlıyor" dedi.

Araştırmacılar, Moderna’da bu oranın fazla olmasının sebebi olarak, aşının daha yüksek mRNA içeriğine sahip olmasını, Pfizer'a kıyasla birinci ve ikinci dozlar arasında ek hafta sunması ve iki aşıyı alan insan grupları arasındaki potansiyel farklılıkları öne sürdü.

Çalışma, şu anda ülke çapındaki vakaların %99'unu oluşturan Delta varyantına karşı etkinliği arasındaki farkları ortadan kaldırmadı.

Bilim adamları ayrıca üç aşıdaki iki ayrı antikor seviyesini değerlendirdi ve Moderna aşısının, virüsün insan hücrelerine girmesine izin veren bir işlevini hedef alan antikorlar üretmede en iyi performansı gösterdiğini buldu. Moderna ve Pfizer aşıları, virüs üzerindeki sivri proteini hedef alan eşit düzeyde antikor üretti.