ABD'li biyoteknoloji firması Moderna, koronavirüse karşı ürettiği aşının ergenlik çağındaki gençlere uygulama talebinin FDA tarafından ertelendiğini belirtti.

Moderna, ABD’li sağlık yetkililerinden, 12 ila 17 yaşındaki bireylerin de firmanın geliştirdiği mRNA aşısını olmasına izin vermesini istiyordu.

KALP KASI İLTİHABI RİSKİNE KARŞI DEĞERLENDİRİLECEK

Açıklamaya göre FDA, miyokardite (kalp kası iltihabı) yönelik potansiyel riski daha iyi değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğu yanıtını verdi.

İlaç firması, FDA’in konuyla ilgili değerlendirmesinin Ocak 2022'ye kadar sürebileceğini bildirdi.

mRNA aşılarının miyokarditle ilişkili olup olmadığı uzun süredir tartışılıyordu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) bünyesindeki bir uzman grubu, 23 Haziran'da yaptıkları bir sunumda, koronavirüs aşılarının ardından görülen kalp kası iltihaplanması vakalarının mRNA aşılarıyla bağlantılı olma ihtimalinin bulunduğu sonucuna varmıştı.

Öte yandan yine CDC’nin ağustosta yayımladığı bir araştırmada Covid-19 enfeksiyonundan kaynaklanan miyokardit riskinin bundan çok daha yüksek olduğu ifade edilmişti.

Pfizer-BioNTech ortaklığıyla geliştirilen diğer mRNA aşısı ise 5 ila 11 yaşındaki çocuklarda daha düşük dozlarda uygulanmak üzere 29 Ekim’de ABD’li sağlık yetkililerinden izin alabilmişti.

İSVEÇ VE DANİMARKA DA ASKIYA ALMIŞTI

Diğer yandan Moderna aşısıyla ilgili şüpheler henüz sona ermedi. Bu ay başında İsveç 30 yaş altı, Danimarka ise 18 yaş altı için Moderna aşısının kullanımını askıya almıştı.

Bunun ardından İzlandalı sağlık yetkilileri de güvenliğine dair daha fazla bilgi elde edilene kadar aşının kullanılmayacağını bildirmişti.

Danimarka’nın açıklamasında "Ön verilerde, Moderna ile aşı yapıldığında kalp kası iltihabı riskinin arttığına dair bir şüphe var" ifadelerine yer verilmişti.

Moderna sözcüsü, Danimarka ve İsveç'teki sağlık düzenleyicilerinin kullanımını durdurma kararlarından haberdar olduğunu söyleyen Moderna ise şu açıklamada bulunmuştu:

"Bunlar tipik olarak hafif vakalardır ve bireyler standart tedavi ve istirahatten sonra kısa sürede iyileşme eğilimindedir. Covid-19'a yakalananlar için miyokardit riski önemli ölçüde artar ve aşı bundan korunmanın en iyi yoludur."