Prefabrik Modüler Veri Merkezleri adını taşıyan Omdia raporu, 2020 başında yayınlanırken, 2018 ve 2019 verilerini baz alarak, 2018 yılındaki PFM harcamalarının 1,2 milyar dolar olduğu; 2019 için %65’ten fazla artışın kurulumlardaki büyüme kaynaklı olduğunu belirtiyor. Analist şirket, bu güçlü büyümeyi, ölçeklenebilirlik, kuruluş dışı üretim ve entegrasyon ile kurulum hızı gibi çeşitli faktörlere bağlıyor.

Omdia’nın Bulut ve Veri Merkezi Araştırma Bölümü Baş Analisti Lucas Beran, çok sayıda operatör ve veri merkezi sahibi için kurulum hızının ana faktör olduğunu söyledi ve ekledi: “Veri merkezlerindeki büyümenin asıl itici gücü verinin ve hesaplama ihtiyacının hızla artması. Geleneksel bir veri merkezinin 18 ile 24 ay arasında kurulduğu göz önünde bulundurulursa, genellikle daha hızlı bir çözüme ihtiyaç duyuluyor. Prefabrik modüler veri merkezleri ise ortalama olarak 4 ile 6 ay arasında tamamlanıyor.”

Vertiv Entegre Modüler Çözümler Başkan Yardımcısı Viktor Petik, “Veri merkezi sahipleri ve operatörleri, ölçeklenebilirlik, maliyet etkinliği ve kurulum hızının faydalarını gördükçe, PFM veri merkezlerine talebin de güçlendiğini görüyoruz. Müşterilerimiz, ayrıca sunduğumuz tasarım esnekliği ve özelleştirmelere değer veriyorlar. Tekliflerimizi daha güçlü ve hızlı sonuçlara ulaştırmak için Uptime Institute ile kısa süre önce bir anlaşma yaparak EMEA bölgesinde PFM TIER için Hazır sertifikasyonu aldık, Kuzey Amerika’daki operasyonlarımızı artırdık ve bu önemli pazar alanındaki kabiliyetlerimizi ve kapasitemizi artırmak için Hırvatistan’daki PFM tesisimizi genişletme planları üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Omdia raporu, genellikle eğitim, endüstriyel ve sağlık uygulamaları kadar, uzak ve zorlu ortamlarda kullanılan hepsi bir arada modüller (entegre BT, güç ve soğutma altyapısı), BT ve tesis özelinde tasarımlar gibi farklı kullanım durumları sunan PFM veri merkezlerinin farklı biçimlerini tanımlıyor. Omdia’ya göre, sınır bilişime olan talep, son kullanıcılara yakın varlık gösteren ufak veri merkezine ihtiyaç duyan sınır noktaları için hepsi bir arada modüllerin kullanımını artırıyor. ‘Tak ve çalıştır’ yaklaşımı, çalıştırılma ve faaliyete geçme süresini haftalar ya da aylar yerine günlere düşürme faydasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bileşenler önceden entegre edildiğinden ve kurum dışında ön testleri yapıldığından, potansiyel kalite problemlerini de azaltıyor.

Raporda anlatıldığı gibi, Vertiv’in PFM tasarımları arasında, yeni veri merkezi beyaz alanının hemen devreye alınabilmesi için tamamen tek başına çalışabilen, kolay yapılandırılabilen ve siparişe hazır PFM ürün portföyü Vertiv SmartMod gibi müşterilerin özel ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli teklifler yer alıyor. SmartMod tasarımları kısa süre önce Uptime Institute’un Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde TIER İÇİN HAZIR ile tanımlanan performans dayanıklılığı ile ödüllendirildi ve ayrıca, Vertriv’in TIER için Hazır modüler üniteleri ile Kurulu Tesisler için TIER Sertifikası’na (TCCF) sahip hizmetlerini satarak, tam Tier sertifikasyonunun yararlarını doğrudan Vertiv müşterilerine sunmasına olanak sağladı. Vertiv, bunların yanı sıra, tasarım, proje yönetimi ve sistem entegrasyonu içeren, tamamen özel PFM çözümleri de sunuyor.