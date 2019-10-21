Suudi prens Salman, daha önce iki kez daha teklif yapmış fakat Manchester United cephesinden olumlu yanıt alamamıştı.





Her defasında miktarı biraz daha arttıran Salman, bu kez 3 buçuk milyar dolar (yaklaşık 3 milyar sterlin ve 22,5 milyar TL) teklif etti.

Daily Mirror'da yer alan habere göreyse şu anda Manchester United'ın büyük hisselerine sahip olan Glazer ailesi ise kulübü satın alacak herhangi bir meblağ olduğunu düşünmüyor.





Ailenin büyüğü Malcolm Glazer ve önde gelen diğer aile mensupları Kırmızı Şeytanlar lakaplı kulübü 2005 yılında satın almıştı. Manchester United'ın mevcut piyasa değeri New York borsasına göre 2,36 milyar euro. Satın almak için gereken paranın ise en az 4 milyar euro olduğu konuşuluyor.









Glazer ailesi ise o civardak fiyatlara bile United'ı satmayı aklının ucundan geçirmiyor.





Mohamed Bin Salman'ın yıllardır süren ısrarcı tutumuna ve Manchester United'ın eski şaşalı günlerinden uzak olmasına rağmen Glazer ailesi kulübü yeniden şahlandırmanın yolunun 'satış' olmadığını düşünüyor.