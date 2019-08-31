Arsenal'den kiralık olarak transfer edilen 27 yaşındaki Mısırlı oyuncu için Beşiktaş'ın yaptığı resmi açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Muhammed Elneny'nin kiralık olarak kadromuza katılması için Arsenal ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mohamed Elneny’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

Mohamed Elneny, Beşiktaş'tan yıllık 1 buçuk milyon euro ücret alacak. Arsenal'e ise herhangi bir kiralama ücreti ödenmeyecek.