Mohammed Hadid her iki camide de namaz kılıp dua etti. Aynı zamanda Ürdün Prensesi Firyal’ın kuzeni olan Mohammed Hadid “İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden. Bir dahaki sefere sadece kızlarımı değil, torunlarımı da getireceğim. Türkiye’de keşfedeceğimiz çok yer var” dedi.

Saffet Emre Tonguç da Hadid’in Antalya, Kapadokya, Alaçatı ve Gaziantep’i görmek istediğini söyledi.

Gigi Hadid ile Bella Halid önümüzdeki yaz Türkiye'ye gelecek.

İSİMLERİ: NUR VE HAYRİYE

Dünyaca ünlü top modeller Gigi ve Bella Hadid’in babası olan Mohamed Hadid, sürpriz bir açıklama yaptı:

“Çocuklarım ve torunlarımın Müslüman isimleri var. Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi Hayriye. Gigi, kızının adını Khai koydu. Yani Hayriye’nin kısaltılmış hali.”



