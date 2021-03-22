Magazin Mohamed Hadid Türk mutfağını çok sevdi

Mohamed Hadid Türk mutfağını çok sevdi

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Mohamed Hadid Türk mutfağını çok sevdi

Top modeller Bella ve Gigi Hadid’in işadamı babası Mohamed Hadid, önceki gün bir açılışa katıldı. Hadid, daha sonra arkadaşlarıyla Anadolu lezzetlerini tattığı bir restorana gitti.

22 Mart 2021, Pazartesi 10:41 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid’in işadamı babası Mohamed Hadid önceki gün arkadaşı Hüseyin Çelik’in The Levant mağazasının açılışına katıldı.

Hadid’e Hollandalı manken arkadaşı Maxime Nova, ortağı Hassan Morshedy ve onun kız arkadaşı Rus model Islamova Ksenia eşlik etti. Arkadaş grubu daha sonra Zeytinburnu Fişekhane’de bulunan Zennur’da akşam yemeğini yedi.

'TAHİNLİ BAKLAVAYI ÇOK SEVDİM'

Hadid, “Dünyanın tüm lezzetlerini tattım. İlk kez de eski Anadolu mutfağından yemekler yiyorum. Çok beğendim, en çok da tahinli baklavayı çok sevdim” dedi.

Şef Ömür Akkor, Mohamed Hadid için özel bir menü hazırladı. Menüde mezeler, firikli köy tavuğu, yağlı pilav, vişneli yaprak sarma, pastırmalı İspir kuru fasulyesi, kuzu tandır gibi birçok Anadolu lezzeti yer aldı. (Hürriyet)



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