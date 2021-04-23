Mohamed Hadid'in Gigi Hadid paylaşımı tartışma yarattı
Son yılların en gözde modellerinden biri olan Gigi Hadid aynı zamanda kelimenin tam anlamıyla bir dolar milyoneri. 26 yaşındaki Hadid'in mesleki çalışmalarından şu ana kadar elde ettiği servet bu yılın hesaplarına göre 35 milyon dolar. Hadid'in bir emlak milyarderi olan babası Mohamed Hadid, kızının servetinin her kuruşunu kendi çabasıyla kazandığını ailesinden bir dolar bile almadığını anlattı. Onun Instagram'da bu konuda yaptığı paylaşım ise takipçileri arasında tartışma yarattı.
23 Nisan 2021, Cuma 14:12 Son Güncelleme:
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72 yaşındaki Mohamed Hadid, Instagram sayfasında kızı Gigi ve onun Zayn Malik ile ilişkisinden dünyaya gelen torunu Khai'nin benzer giysiler içindeki pozlarını paylaştı. Aynı paylaşımda Hadid, yıllar önce ve yıllar sonra kızı Gigi ile dans ederken çekilen başka bir pozuna da yer verdi. Mohamed Hadid "Gigi Hadid hakkında bilmediğiniz 20 şey" başlığı altında derlediği bu paylaşımda kızının bebekliğinden beri para kazandığını anlattı.
BEBEKKEN MODELLİK YAPMIŞTI
Mohamed Hadid "Kendi kendine kazandı... Ailesinden bir dolar bile almadı" diye yazdı. Sonra da Gigi Hadid'in modellik kariyerine henüz birkaç aylık bebekken başladığını anlattı. Hollanda asıllı bir model olan Yolanda Hadid ile Filistin asıllı Mohamed Hadid'in üç çocuğundan en büyüğü olan Gigi, henüz birkaç aylıkken ünlü bir markanın bebekler için tasarladığı koleksiyonu tanıtmıştı.
UNICEF İÇİN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR
Mohamed Hadid, kızının olimpik bir voleybol oyuncusu olduğunu da ifade etti. Baba Hadid, liseyi bitirdikten sonra Gigi Hadid'in New York Üniversitesi'nde adli ceza psikolojisi bölümüne başvurduğunu ve kabul edildiğini anlattı. Kızının birçok ünlü dergi için kapak pozu verdiğini de ekleyen Mohamed Hadid, Gigi'nin UNICEF için de Ortadoğu ve Güney Doğu Asya'da çalışmalar yaptığını yazdı.
35 MİLYON DOLAR SERVETİ VAR
Mohamed Hadid'in kızı Gigi'nin 35 milyon dolarlık servetinin her kuruşunu kendi başına kazandığını belirtmesi ise takipçileri arasında tartışmaya yol açtı. Bazı takipçileri Gigi Hadid'in bu kadar gözde olmasını ve bu kadar çok kazanmasını ayrıcalıklı bir aileden gelmesine bağladı.
ANNESİ DE MODEL
Bir takipçisi "Gigi'nin annesi Yolanda da model. Bu da onun ve Bella'nın bu kadar kolay modellik anlaşmaları imzalamasını sağlıyor" diye yazdı. Aynı takipçisi Mohamed Hadid'e de "Siz zengin bir emlakçısınız. Beverly Hills ve Bel Air'de birçok malikane inşa ettiniz. Gigi paranın içine doğdu" diye sürdürdü yorumunu. Buna karşılık olarak bir başka takipçisi de "Böyle zengin bir ailede doğmak Gigi'nin hatası değil. Kim onu bunun için suçlayabilir ki" diye görüşünü bildirdi.
BAZI HAYRANLARI BABA HADID'E ÖVGÜ YAĞDIRDI
Mohamed Hadid'in takipçilerinden biri de "Keşke benim babam da beni böylesine yüceltse" diyerek neler hissettiğini ifade etti. Benzer yorum yapan bir başka takipçi de "Kızı Gigi'yi destekleyen baba" diyerek Mohamed Hadid'in paylaşımını beğendiğini belirtti. Bu arada Mohamed Hadid'e "Bütün çocuklarınızı ne kadar iyi yetiştirdiniz" diyen bir takipçisi de oldu.
BABASININ İKİNCİ EVLİLİĞİNDEN DÜNYAYA GELDİ
Tam adı Jelena Noura Hadid olan Gigi Hadid, 1995 yılında emlak yatırımcısı Mohamed Hadid ile model Yolanda Hadid'in kızı olarak New York'ta dünyaya geldi. Her ikisi de model olan Bella ve Anwar adında iki kardeşi daha bulunuyor. Bunun yanı sıra Mohamed Hadid'in ilk evliliğinden Marielle ve Alana adında iki tane ablası var.
KRİMİNAL PSİKOLOJİ EĞİTİMİ GÖRÜYORDU
İki yaşındayken model olarak kariyerine başlayan Gigi Hadid, daha sonra eğitimine ağırlık vermek için bir süreliğine de olsa moda dünyasından uzaklaştı. Liseyi bitirdikten sonra New York'a gitti. 2013 yılında kriminal psikoloji eğitimi görmeye başladı. Ama bu kez de modellik kariyeri için okulu yarıda bıraktı.
BİR KIZ BEBEKLERİ OLDU
Birçok ünlü derginin kapağında yer alan Gigi Hadid, bu arada ünlü markaların da tanıtım yüzü oldu. Aralarında bir dönem modelliğin zirvesi olarak kabul edilen Victoria's Secret'ın da bulunduğu ünlü markaların defilelerinde podyuma çıktı. Gigi Hadid, geçen eylül ayında One Direction grubuyla ünlenen Zayn Malik ile ilişkisinden Khai adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu. Doğumdan birkaç ay sonra da yine ünlü bir firmanın defilesiyle mesleğine geri döndü.
BİR KIZ BEBEKLERİ OLDU
Birçok ünlü derginin kapağında yer alan Gigi Hadid, bu arada ünlü markaların da tanıtım yüzü oldu. Aralarında bir dönem modelliğin zirvesi olarak kabul edilen Victoria's Secret'ın da bulunduğu ünlü markaların defilelerinde podyuma çıktı. Gigi Hadid, geçen eylül ayında One Direction grubuyla ünlenen Zayn Malik ile ilişkisinden Khai adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu. Doğumdan birkaç ay sonra da yine ünlü bir firmanın defilesiyle mesleğine geri döndü.