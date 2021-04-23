72 yaşındaki Mohamed Hadid, Instagram sayfasında kızı Gigi ve onun Zayn Malik ile ilişkisinden dünyaya gelen torunu Khai'nin benzer giysiler içindeki pozlarını paylaştı. Aynı paylaşımda Hadid, yıllar önce ve yıllar sonra kızı Gigi ile dans ederken çekilen başka bir pozuna da yer verdi. Mohamed Hadid "Gigi Hadid hakkında bilmediğiniz 20 şey" başlığı altında derlediği bu paylaşımda kızının bebekliğinden beri para kazandığını anlattı.

BEBEKKEN MODELLİK YAPMIŞTI

Mohamed Hadid "Kendi kendine kazandı... Ailesinden bir dolar bile almadı" diye yazdı. Sonra da Gigi Hadid'in modellik kariyerine henüz birkaç aylık bebekken başladığını anlattı. Hollanda asıllı bir model olan Yolanda Hadid ile Filistin asıllı Mohamed Hadid'in üç çocuğundan en büyüğü olan Gigi, henüz birkaç aylıkken ünlü bir markanın bebekler için tasarladığı koleksiyonu tanıtmıştı.

UNICEF İÇİN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

Mohamed Hadid, kızının olimpik bir voleybol oyuncusu olduğunu da ifade etti. Baba Hadid, liseyi bitirdikten sonra Gigi Hadid'in New York Üniversitesi'nde adli ceza psikolojisi bölümüne başvurduğunu ve kabul edildiğini anlattı. Kızının birçok ünlü dergi için kapak pozu verdiğini de ekleyen Mohamed Hadid, Gigi'nin UNICEF için de Ortadoğu ve Güney Doğu Asya'da çalışmalar yaptığını yazdı.

35 MİLYON DOLAR SERVETİ VAR

Mohamed Hadid'in kızı Gigi'nin 35 milyon dolarlık servetinin her kuruşunu kendi başına kazandığını belirtmesi ise takipçileri arasında tartışmaya yol açtı. Bazı takipçileri Gigi Hadid'in bu kadar gözde olmasını ve bu kadar çok kazanmasını ayrıcalıklı bir aileden gelmesine bağladı.

ANNESİ DE MODEL

Bir takipçisi "Gigi'nin annesi Yolanda da model. Bu da onun ve Bella'nın bu kadar kolay modellik anlaşmaları imzalamasını sağlıyor" diye yazdı. Aynı takipçisi Mohamed Hadid'e de "Siz zengin bir emlakçısınız. Beverly Hills ve Bel Air'de birçok malikane inşa ettiniz. Gigi paranın içine doğdu" diye sürdürdü yorumunu. Buna karşılık olarak bir başka takipçisi de "Böyle zengin bir ailede doğmak Gigi'nin hatası değil. Kim onu bunun için suçlayabilir ki" diye görüşünü bildirdi.

BAZI HAYRANLARI BABA HADID'E ÖVGÜ YAĞDIRDI

Mohamed Hadid'in takipçilerinden biri de "Keşke benim babam da beni böylesine yüceltse" diyerek neler hissettiğini ifade etti. Benzer yorum yapan bir başka takipçi de "Kızı Gigi'yi destekleyen baba" diyerek Mohamed Hadid'in paylaşımını beğendiğini belirtti. Bu arada Mohamed Hadid'e "Bütün çocuklarınızı ne kadar iyi yetiştirdiniz" diyen bir takipçisi de oldu.

BABASININ İKİNCİ EVLİLİĞİNDEN DÜNYAYA GELDİ

Tam adı Jelena Noura Hadid olan Gigi Hadid, 1995 yılında emlak yatırımcısı Mohamed Hadid ile model Yolanda Hadid'in kızı olarak New York'ta dünyaya geldi. Her ikisi de model olan Bella ve Anwar adında iki kardeşi daha bulunuyor. Bunun yanı sıra Mohamed Hadid'in ilk evliliğinden Marielle ve Alana adında iki tane ablası var.

KRİMİNAL PSİKOLOJİ EĞİTİMİ GÖRÜYORDU

İki yaşındayken model olarak kariyerine başlayan Gigi Hadid, daha sonra eğitimine ağırlık vermek için bir süreliğine de olsa moda dünyasından uzaklaştı. Liseyi bitirdikten sonra New York'a gitti. 2013 yılında kriminal psikoloji eğitimi görmeye başladı. Ama bu kez de modellik kariyeri için okulu yarıda bıraktı.

BİR KIZ BEBEKLERİ OLDU

Birçok ünlü derginin kapağında yer alan Gigi Hadid, bu arada ünlü markaların da tanıtım yüzü oldu. Aralarında bir dönem modelliğin zirvesi olarak kabul edilen Victoria's Secret'ın da bulunduğu ünlü markaların defilelerinde podyuma çıktı. Gigi Hadid, geçen eylül ayında One Direction grubuyla ünlenen Zayn Malik ile ilişkisinden Khai adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu. Doğumdan birkaç ay sonra da yine ünlü bir firmanın defilesiyle mesleğine geri döndü.

BİR KIZ BEBEKLERİ OLDU

Birçok ünlü derginin kapağında yer alan Gigi Hadid, bu arada ünlü markaların da tanıtım yüzü oldu. Aralarında bir dönem modelliğin zirvesi olarak kabul edilen Victoria's Secret'ın da bulunduğu ünlü markaların defilelerinde podyuma çıktı. Gigi Hadid, geçen eylül ayında One Direction grubuyla ünlenen Zayn Malik ile ilişkisinden Khai adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu. Doğumdan birkaç ay sonra da yine ünlü bir firmanın defilesiyle mesleğine geri döndü.







