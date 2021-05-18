Mohamed Zeki Amdouni İsviçre Milli Takımı'nı seçti
TFF Ümit Milli Takım'a çağrılan Mohamed Zeki Amdouni için açıklama yaptı. Açıklamada Amdoui'nin diğer vatandaşlık hakkı bulunan İsviçre'yi seçtiği belirtildi.
18 Mayıs 2021, Salı 17:32 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Takımı'na davet edilen ve İsviçre'nin Stade-Lausanne takımında forma giyen Mohamed Zeki Amdouni'nin İsviçre Milli Takımı'nı seçtiğini açıkladı.
Ümit Millî Takımımızın Mart ayında oynadığı hazırlık maçları için açıklanan kadrosunda yer alan Mohamed Zeki Amdouni, tarafımıza yapılan yazılı bildirimde kendi isteğiyle İsviçre Milli Takımı'nda oynamayı tercih ettiğini dile getirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.